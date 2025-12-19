POLITIQUE
Blurred backgroundLe brutalisme d’un titane sablé et d’un cadran granulé (Jacques Bianchi)…

Le brutalisme d’un titane sablé et d’un cadran granulé (Jacques Bianchi)…

ATLANTIC-TAC

19 décembre 2025

Quand le poulpe palpite et quand la grenouille tourne de l’œil : c’est l’actualité solsticiale des montres…

Mais aussi une date qui circule en périphérie, des couleurs qui jettent la pierre, une « patate » qui provoque, des statistiques qui font tiquer, des enchères très chères et une plongeuse bronzée…

Grégory Pons Go to Grégory Pons page

