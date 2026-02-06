POLITIQUE
Blurred backgroundUn « bleu agave » et des cannelures qui rendent sereins (Parmigiani)…
ATLANTIC-TAC

6 février 2026

Quand le grain d’orge impose son élégance et quand le trash donne dans le crash: c’est l’actualité des montres avant la Saint-Valentin

Mais aussi l’élégance d’un cannage couturier, une tradition respectée dans l’accessible, un carré statutaire, une manufacture en quête d’actionnaires et une onzième génération qui inverse le temps…

Grégory Pons Go to Grégory Pons page

Consommation
Grégory Pons

Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.