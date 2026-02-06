ATLANTIC-TAC
6 février 2026
Quand le grain d’orge impose son élégance et quand le trash donne dans le crash: c’est l’actualité des montres avant la Saint-Valentin
Mais aussi l’élégance d’un cannage couturier, une tradition respectée dans l’accessible, un carré statutaire, une manufacture en quête d’actionnaires et une onzième génération qui inverse le temps…
7 min de lecture
MOTS-CLESAtlantic-tac , montres , Dior , gregory pons
THEMATIQUESConsommation
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.
Populaires
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.