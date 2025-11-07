ATLANTIC-TAC

7 novembre 2025

Quand le Danois se rêve genevois et quand Nina se réanime en grand feu : c’est l’actualité des montres en mode brumaire…

Mais aussi une icône de titane, une « plongeuse » qui plonge plus bas que les océans, un carrée qui tourne rond, une série tricolore, des taxes mal digérées et des enchères endiablées…