Un docteur mesure la tension artérielle d'un patient infecté par la Covid-19, à côté de son épouse lors d'une consultation à domicile dans l'est de la France.

Aux Etats-Unis, les personnes touchées par le Covid long abandonnent leur carrière et accumulent d'énormes dettes. Quelle est l'ampleur des difficultés sociales et économiques provoquées par le Covid long en France ?

Atlantico : Dans toute l'Amérique, quelque 50 millions de personnes infectées par le coronavirus continuent de souffrir de symptômes persistants, et un plus petit sous-ensemble éprouve une fatigue si insupportable qu'il ne peut pas travailler, ce qui le contraint à quitter la vie active, à abandonner leur carrière et à accumuler d'énormes dettes. Quelles sont les difficultés sociales et économiques que peuvent éprouver des malades du Covid long en France ? Est-ce un problème qui prend de l’ampleur ?

Michaël Rochoy : Nous n'avons pas énormément de données actuellement, les recommandations de la Haute Autorité de santé ainsi que de nombreuses sociétés savantes nous renseignent sur les communiqués de février à propos des symptômes suite à un Covid-19 prolongé chez l'adulte, diagnostic ainsi que prise en charge. Nous sommes sur des symptômes qui sont présents initialement et qui se prolongent au-delà de 4 semaines, et qui peuvent durer de quelques mois à une année parfois. Évidemment, l'impact n'est pas le même si les symptômes en restent à une perte d'odorat qui dure 6 semaines ou si le patient endure une fatigue chronique sur un an.

Nous n'avons pas de retours particuliers pour le moment, cette recommandation a seulement 9 mois, et la plupart des symptômes disparaissent rapidement dans le temps.

Les Etats-Unis constituent un cas à part, c'est un vaste pays, avec une grosse population. Ils ont été particulièrement touchés par la pandémie. Le Covid long étant assez rare tout de même, on arrive à trouver des cas de gens qui souffrent d'une fatigue très invalidante, surtout aux Etats-Unis. On en trouvera un peu moins en France, où la fréquence sera celle des maladies rares.

Le Covid long détruit des carrières, laissant dans son sillage une détresse économique et des difficultés pour réintégrer le marché du travail. Avons-nous des chiffres pour quantifier la perte brute que cela représente, ainsi que les coûts pour les soins et les assurances ?

Il est difficile de prédire les chiffres, actuellement, on estime l'occurrence de symptômes prolongés après Covid à 8 %, mais on mélange tous les symptômes qui perdurent après 4 semaines. Une personne qui sera essoufflée un peu plus rapidement que d'habitude, c'est un Covid long, mais socialement, l'impact est faible. Mais on trouve bien des symptômes très invalidants, comme des difficultés respiratoires, qui pourraient rendre le travail et les loisirs impossibles. L'impact économique semble difficile à chiffrer, et tend probablement vers zéro, dans le cadre de cette pandémie où il y a eu des arrêts de travail, du chômage partiel, des tests PCR remboursés, la vaccination, et la montagne de dépenses qui s'en est accompagnée.

Plusieurs spécialistes médicaux ont déclaré que 750 000 à 1,3 millions de patients restent malades pendant de longues périodes, ce préjudice est tel qu'ils ne peuvent pas réintégrer le marché du travail à temps plein. Pouvons-nous voir une nouvelle vague de malades arriver en latence des premières vagues, sachant que les malades du Covid long ont un système immunitaire affaibli ?

Initialement, c'était la crainte que l'on avait, mais aujourd'hui, on sait qu'il n'y aura pas de nouvelle vague à cause des symptômes après Covid. Certains peuvent garder des symptômes pendant quelques mois, impliquant un suivi médical, mais ce n'est pas de nature à surcharger les hôpitaux, d'autant plus maintenant que les gens sont vaccinés. Le vaccin protégeant contre les symptômes persistant et prolongés.

Le Covid long met à l'épreuve non seulement le système médical, mais aussi les filets de sécurité gouvernementaux qui ne sont pas bien adaptés à l'identification et au soutien des personnes atteintes d'une nouvelle maladie chronique sans diagnostic ni plan de traitement établis. Qu’en est-il de la reconnaissance de cette maladie actuellement en France ? Les personnes qui en souffrent peuvent-elles bénéficier des aides de l’État ?

Il y a certaines associations comme ApresJ20 qui militent pour la reconnaissance et l'obtention d'aides de l'Etat pendant un Covid long. C'est difficile à faire reconnaître, étant donné que les symptômes sont très spécifiques. Au sein des soignants, le Covid long a été reconnu en tant que maladie professionnelle, mais nous sommes sur des cas très spécifiques. La plupart du temps, en dehors d'un cadre professionnel, c'est très peu reconnu, et il n'y a pas d'affection longue durée au Covid. On peut avoir des affections longue durée polypathologiques, avec des séquelles pulmonaires, et un retentissement important au niveau respiratoire, qui pourrait être repris sur l'affection longue durée des maladies respiratoires, ou une polypathologie. Si c'est une personne qui est en invalidité à cause de fatigue importante ou de gêne respiratoire, avec une authentification par des tests. On peut avoir une reconnaissance d'invalidité, mais elle ne sera pas spécifiquement liée à la dénomination Covid long.

Comment reconnaît-on le Covid long ? Y a-t-il des symptômes spécifiques ?

Les symptômes prolongés après Covid sont : fatigue, essoufflements, douleurs thoraciques, désadaptation à l'effort, perte du goût et de l'odorat, et plus rarement, des troubles cognitifs (concentration, mémorisation).

A-t-on des données scientifiques à propos du Covid long ?

Il existe une liste d'articles scientifiques qui nous renseignent à propos du Covid long, tant chez l'adulte que chez l'enfant. Aussi, le chiffre de 8 % de Covid longs a tendance à diminuer dans le temps. Certains articles montrent des implications au niveau cérébral, à la fois chez les adultes et les enfants. Il existe une dichotomie entre les gens qui pensent qu'il n'existe que des Covid longs, et d'autres qui pensent que le Covid long n'existe pas.

Aujourd'hui, on sait que le Covid long existe, ça a été authentifié, il faut savoir reconnaître les symptômes et être rassurant à propos de ces derniers, ils disparaissent souvent spontanément au bout de 3 à 6 mois. On commence à avoir un recul sur la question.



La plupart du temps, la prise en charge du Covid long passe par de la rééducation et de la réadaptation. Si le patient a perdu l'odorat, il aura une rééducation pour qu'il puisse le retrouver, toujours avec des examens préalables.

Certaines personnes pensent que le Covid long n'existe pas, et qu'il n'est qu'une forme de crise d'angoisse, qu'en pensez-vous ?

Le Covid long existe bel et bien. Le cas typique est au niveau respiratoire, où les gens vont être essoufflés, et le scanner montrera une atteinte pulmonaire, avec un syndrome interstitiel. Les tests confirment une pathologie liée au Covid.

Forcément, la situation actuelle est angoissante, et certains symptômes vont s'y mêler, et pour certains, on retrouvera même des symptômes de stress post-traumatique, notamment les gens hospitalisés en réanimation. Que ces angoisses soient directement ou indirectement liées au Covid, cela ne change rien pour les médecins, qui devront le prendre en charge.

