ALTANTIC-TAC

28 novembre 2025

Quand l’aurore aux doigts de rose pointe les minutes et quand la mélodie redouble : c’est l’actualité des montres…

Mais aussi l’inspiration qui vient aux aventurières, le style militaro-sablé de la petite sœur, des altitudes étoilées à perpétuité, un salon qui démonétise les autres salons et l’élégance en tweed doré…