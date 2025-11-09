LEGISLATION EUROPEENNE

9 novembre 2025

Quand l’Europe transforme les droits de l’Homme en monstruosité juridico-politique

Face à des demandes d’asile toujours plus complexes, l’Europe se retrouve confrontée à des tensions entre droits humains universels et souveraineté nationale. L’affaire récente d’un réfugié yéménite revendiquant le regroupement familial pour ses enfants issus de mariages polygames met en lumière les limites du système actuel et interroge sur la manière dont le concept de droits de l’homme est interprété et appliqué.