Humeur révolutionnaire sur les marchés

Quand Elon Musk fait l’éloge de Dogecoin, la « crypto-monnaie du peuple » et souligne par la même occasion les failles inquiétantes du Bitcoin

Elon Musk a une nouvelle fois évoqué dans une série de messages sur Twitter la cryptomonnaie Dogecoin, la propulsant ainsi sur de nouveaux records historiques. Elon Musk a notamment commencé par tweeter le message suivant : "Who let the Doge out".