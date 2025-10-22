Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Tech & IA
Les logos de Bard AI, une application d'intelligence artificielle conversationnelle développée par Google, et de ChatGPT. (Image d'illustration)
Les logos de Bard AI, une application d'intelligence artificielle conversationnelle développée par Google, et de ChatGPT. (Image d'illustration) © LIONEL BONAVENTURE / AFP
Innovation ou dérive ?

Révolution IA : OpenAI glisse des suggestions d’achats dans les discussions de 800 millions d’utilisateurs de ChatGPT

Et si votre assistant virtuel faisait vos achats à votre place ? Imaginez : ChatGPT détecte dans votre calendrier un voyage à New York, vous propose trois restaurants, puis, quelques heures plus tard, commande un bouquet pour l’anniversaire de votre conjoint – sans que vous ayez eu besoin de cliquer ailleurs que sur « Acheter ». Depuis le 29 septembre 2025, cette scène n’a plus rien de fictif : OpenAI et Stripe ont lancé un protocole permettant d’acheter directement dans les conversations de ChatGPT. Derrière cette innovation se joue une transformation majeure : celle de la manière dont nous consommons — et de ce que nous sommes prêts à céder pour plus de commodité.

avec Yuanyuan (Gina) CuietPatrick van Esch
author imageYuanyuan (Gina) Cui

Yuanyuan (Gina) Cui est professeure adjointe de marketing au coeur de la Coastal Carolina University.

Voir la bio »
author imagePatrick van Esch

Patrick van Esch est professeur associé de marketing au coeur de la Coastal Carolina University.

Voir la bio »

