Innovation ou dérive ?

Révolution IA : OpenAI glisse des suggestions d’achats dans les discussions de 800 millions d’utilisateurs de ChatGPT

Et si votre assistant virtuel faisait vos achats à votre place ? Imaginez : ChatGPT détecte dans votre calendrier un voyage à New York, vous propose trois restaurants, puis, quelques heures plus tard, commande un bouquet pour l’anniversaire de votre conjoint – sans que vous ayez eu besoin de cliquer ailleurs que sur « Acheter ». Depuis le 29 septembre 2025, cette scène n’a plus rien de fictif : OpenAI et Stripe ont lancé un protocole permettant d’acheter directement dans les conversations de ChatGPT. Derrière cette innovation se joue une transformation majeure : celle de la manière dont nous consommons — et de ce que nous sommes prêts à céder pour plus de commodité.