POLITIQUE ENERGETIQUE
6 juin 2026
Quand Bruxelles « redécouvre » l’énergie nucléaire après des années de réticence
Longtemps relégué au second plan dans les débats européens, le nucléaire retrouve progressivement sa place au cœur de la stratégie énergétique de l'Union européenne. Bruxelles considère désormais cette technologie comme un levier essentiel pour concilier décarbonation, souveraineté énergétique et compétitivité industrielle.
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MOTS-CLESindépendance énergétique , Commission européenne , Energie nucléaire , Russie , Union européenne
THEMATIQUESEurope
Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.
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Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.