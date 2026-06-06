POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Les tours de refroidissement de la centrale nucléaire de Grafenrheinfeld, en Allemagne, sont photographiées le 16 août 2024, peu avant leur démolition contrôlée. (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

POLITIQUE ENERGETIQUE

6 juin 2026

Quand Bruxelles « redécouvre » l’énergie nucléaire après des années de réticence

Longtemps relégué au second plan dans les débats européens, le nucléaire retrouve progressivement sa place au cœur de la stratégie énergétique de l'Union européenne. Bruxelles considère désormais cette technologie comme un levier essentiel pour concilier décarbonation, souveraineté énergétique et compétitivité industrielle.

Photo of Javier Villamor
Javier Villamor Go to Javier Villamor page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

indépendance énergétique , Commission européenne , Energie nucléaire , Russie , Union européenne

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
Javier Villamor image
Javier Villamor

Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.

Populaires

1Henry Nowak, SLPC : les deux scandales qui révèlent l’ampleur du dévoiement de l’antiracisme occidental
2Qui fait les pires pets, l’homme ou la femme ? Ce que la science dit vraiment et ce qu'elle ne dit pas
3Smicardisation : quand la France écrase sa classe moyenne
4Et si l’Ukraine nous montrait qu’on avait tout faux dans l’estimation des dépenses militaires dont nous avons absolument besoin ?
5Ni dieu, ni maître, ni législateur : Javier Milei va libérer le « plein potentiel capitaliste de l’IA » par la déréglementation totale
6Pacte migratoire européen : la France en retard sur ses voisins par contrainte politique… ou par volonté (élyséenne) non assumée ?
7Audiovisuel public : la vraie urgence, c'est de sortir du déni