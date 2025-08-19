Environnementil y a 5 heures
Le piège sentimental
Quand Bambi meurt… pour son propre bien (ou l’aveuglement toxique du sentimentalisme contemporain)
Dans les Highlands, les hardes ont doublé en un demi-siècle alors que les prélèvements reculent. Faute de prédateurs, beaucoup de cervidés meurent d’une longue agonie; le tir maîtrisé est présenté comme le moindre mal. Au-delà du cas écossais, l’auteur dénonce un sentimentalisme qui gagne le débat public et justifie parfois des actions hostiles aux chasseurs.