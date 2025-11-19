PSYCHOSE 2.0

19 novembre 2025

Psychose made in IA : quand les machines et humains s’entraînent réciproquement dans l’hallucination

La multiplication de cas où des personnes fragiles sombrent dans des délires amplifiés par des chatbots soulève une question centrale : pourquoi tant d’individus isolés se tournent-ils vers l’IA pour confirmer leur réalité ?