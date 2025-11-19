Les États-Unis contrôlent plusieurs nœuds de valeur essentiels dans l’écosystème de l’intelligence artificielle.
© Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
PSYCHOSE 2.0
19 novembre 2025
Psychose made in IA : quand les machines et humains s’entraînent réciproquement dans l’hallucination
La multiplication de cas où des personnes fragiles sombrent dans des délires amplifiés par des chatbots soulève une question centrale : pourquoi tant d’individus isolés se tournent-ils vers l’IA pour confirmer leur réalité ?
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESTech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Maître de conférences en philosophie, Université d’Exeter
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Maître de conférences en philosophie, Université d’Exeter