Les États-Unis contrôlent plusieurs nœuds de valeur essentiels dans l’écosystème de l’intelligence artificielle.

© Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

PSYCHOSE 2.0

19 novembre 2025

Psychose made in IA : quand les machines et humains s’entraînent réciproquement dans l’hallucination

La multiplication de cas où des personnes fragiles sombrent dans des délires amplifiés par des chatbots soulève une question centrale : pourquoi tant d’individus isolés se tournent-ils vers l’IA pour confirmer leur réalité ?

Photo of Lucy Osler
Lucy Osler

MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , chatGPT , chatbot , santé mentale

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Lucy Osler image
Lucy Osler

Maître de conférences en philosophie, Université d’Exeter