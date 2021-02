© THOMAS COEX / POOL / AFP

L'avis d'un économiste

Proportionnelle, le pire moment !

Un débat sur la proportionnelle a été lancé par la plupart des opposants ou alliés cherchant à y gagner plus de pouvoir en vue de l'élection présidentielle. En pleine pandémie, les hommes politiques regardent donc 2022 et préparent un pouvoir législatif divisé et donc moins prompt à prendre des décisions. C'est vraiment le pire moment pour le faire.