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Une statue de Prométhée à Tchernobyl.
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POINT DE VUE

21 octobre 2026

Prométhée sans âme : le progrès contre la civilisation

À l’ère du transhumanisme et de l’IA, le progrès technique promet des miracles, mais menace de nous priver d’âme, de mémoire et de civilisation. Un Prométhée sans âme peut-il encore faire progresser l’homme ?

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MOTS-CLES

transhumanisme , AME , numérique , Prométhée , progrès , homme , Humanité , innovations technologiques , Intelligence Artificielle , découvertes , nouvelles technologies , réussite , échec , transhumanistes

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A PROPOS DES AUTEURS
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Michaël Parent

Michaël Parent est enseignant. Il donne des cours de français et de philosophie. 