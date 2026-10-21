POINT DE VUE
21 octobre 2026
Prométhée sans âme : le progrès contre la civilisation
À l’ère du transhumanisme et de l’IA, le progrès technique promet des miracles, mais menace de nous priver d’âme, de mémoire et de civilisation. Un Prométhée sans âme peut-il encore faire progresser l’homme ?
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A PROPOS DES AUTEURS
Michaël Parent est enseignant. Il donne des cours de français et de philosophie.
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Michaël Parent est enseignant. Il donne des cours de français et de philosophie.