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Cette photo diffusée par le ministère qatari des Affaires étrangères montre le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani (à droite), recevant le chef politique du Hamas, Khalil al-Hayya, à Doha le 19 août 2026.
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MENACE TERRORISTE

14 septembre 2026

Projets d’attentats 2 ans après le 7 octobre : le Hamas transforme l’Europe en terrain d’opérations

Un fusil automatique, treize armes de poing, plus de 700 cartouches, un message vidéo de revendication déjà prêt : sept hommes liés au Hamas s'apprêtaient à frapper l'Allemagne ou l'Autriche pour le deuxième anniversaire du 7 octobre.

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MOTS-CLES

Hamas , terrorisme , europe , Allemagne , Autriche , projets d'attentats , communauté juive , Israël , théâtre d'opérations , réseaux transnationaux , Liban , Turquie

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Elizabeth Sheppard Sellam

Elizabeth Sheppard Sellam est maître de conférences à l’université de Tours et chercheuse en relations internationales et sécurité.


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