MENACE TERRORISTE
14 septembre 2026
Projets d’attentats 2 ans après le 7 octobre : le Hamas transforme l’Europe en terrain d’opérations
Un fusil automatique, treize armes de poing, plus de 700 cartouches, un message vidéo de revendication déjà prêt : sept hommes liés au Hamas s'apprêtaient à frapper l'Allemagne ou l'Autriche pour le deuxième anniversaire du 7 octobre.
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A PROPOS DES AUTEURS
Elizabeth Sheppard Sellam est maître de conférences à l’université de Tours et chercheuse en relations internationales et sécurité.
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A PROPOS DES AUTEURS
Elizabeth Sheppard Sellam est maître de conférences à l’université de Tours et chercheuse en relations internationales et sécurité.