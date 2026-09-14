MENACE TERRORISTE

Projets d’attentats 2 ans après le 7 octobre : le Hamas transforme l’Europe en terrain d’opérations

Un fusil automatique, treize armes de poing, plus de 700 cartouches, un message vidéo de revendication déjà prêt : sept hommes liés au Hamas s'apprêtaient à frapper l'Allemagne ou l'Autriche pour le deuxième anniversaire du 7 octobre.