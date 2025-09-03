Tribunesil y a 16 heures
Justice en trompe-l’œil
Prisons de M. Darmanin : “haute sécurité”, vraiment ?
En quête d’un coup d’éclat estival, Gérald Darmanin mise sur Vendin-le-Vieil pour incarner sa vitrine sécuritaire. Pourtant, derrière l’effet d’annonce, la prison choisie concentre tout ce qu’il faudrait éviter : proximité d’un aéroport, fuite facile vers la Belgique, drones incontrôlables et erreurs administratives grossières. Une “haute sécurité” de façade, aux antipodes du sérieux qu’exigerait la mission.