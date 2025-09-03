Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 23 au 29 août

Tribunesil y a 16 heures
Gérald Darmanin.
Gérald Darmanin. © 000_1WG2QO Jean-François Monier afp
Justice en trompe-l’œil

Prisons de M. Darmanin : “haute sécurité”, vraiment ?

En quête d’un coup d’éclat estival, Gérald Darmanin mise sur Vendin-le-Vieil pour incarner sa vitrine sécuritaire. Pourtant, derrière l’effet d’annonce, la prison choisie concentre tout ce qu’il faudrait éviter : proximité d’un aéroport, fuite facile vers la Belgique, drones incontrôlables et erreurs administratives grossières. Une “haute sécurité” de façade, aux antipodes du sérieux qu’exigerait la mission.

avec Xavier Raufer
author imageXavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 

 

Voir la bio »

Prisons de M. Darmanin : “haute sécurité”, vraiment ?

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

FranceSociétéJustice