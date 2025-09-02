Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 23 au 29 août

Franceil y a 1 heures
(De gauche à droite) Le ministre français des Armées Sébastien Lecornu, le chef d’état-major particulier du président de la République (CEMP) Fabien Mandon et la secrétaire d’État chargée des Anciens combattants et de la Mémoire, Patricia Miralles, s’expriment lors du traditionnel défilé militaire du 14 Juillet sur l’avenue des Champs-Élysées à Paris, le 14 juillet 2025. (Photo d'illustration)
(De gauche à droite) Le ministre français des Armées Sébastien Lecornu, le chef d’état-major particulier du président de la République (CEMP) Fabien Mandon et la secrétaire d’État chargée des Anciens combattants et de la Mémoire, Patricia Miralles, s’expriment lors du traditionnel défilé militaire du 14 Juillet sur l’avenue des Champs-Élysées à Paris, le 14 juillet 2025. (Photo d'illustration) © AFP or licensors
Armée française

« Prise de risque et refus de l’immobilisme » : le nouveau Chef d’Etat major des armées veut rendre la France capable de gagner la guerre qu’elle pourrait être bientôt contrainte de mener

À l’occasion de sa prise de fonction, le général Fabien Mandon a diffusé son premier ordre du jour, estimant que l’armée française est désormais la plus efficace du continent. Une efficacité liée à l’expérience opérationnelle, à la préservation de toutes les capacités militaires et à la nécessité d’innover face aux menaces du futur. Mais cette ambition suppose des moyens, une volonté politique et une adaptation permanente à un environnement stratégique marqué par la guerre en Ukraine et l’incertitude mondiale.

avec François Chauvancy
author imageFrançois Chauvancy

Général François Chauvancy, président de l'Association Nationale des Officiers de Carrière en Retraite (ANOCR) également consultant en géopolitique. Il est aussi l'auteur de « Blocus du Qatar : l’offensive manquée. Guerre de l’information, jeux d’influence, affrontement économique ».

Voir la bio »

« Prise de risque et refus de l’immobilisme » : le nouveau Chef d’Etat major des armées veut rendre la France capable de gagner la guerre qu’elle pourrait être bientôt contrainte de mener

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

Défense