Armée française

« Prise de risque et refus de l’immobilisme » : le nouveau Chef d’Etat major des armées veut rendre la France capable de gagner la guerre qu’elle pourrait être bientôt contrainte de mener

À l’occasion de sa prise de fonction, le général Fabien Mandon a diffusé son premier ordre du jour, estimant que l’armée française est désormais la plus efficace du continent. Une efficacité liée à l’expérience opérationnelle, à la préservation de toutes les capacités militaires et à la nécessité d’innover face aux menaces du futur. Mais cette ambition suppose des moyens, une volonté politique et une adaptation permanente à un environnement stratégique marqué par la guerre en Ukraine et l’incertitude mondiale.