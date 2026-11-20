PIEGE DE LA PRIMAIRE
20 novembre 2026
Primaire : la droite et le centre droit pris au piège des institutions de la Ve République alors qu’ils sont de retour à la IVe
La tripolarisation de l'Assemblée nationale place le bloc central dans une situation de grande vulnérabilité à l'approche de 2027. Son incapacité à structurer une majorité pérenne relève-t-elle d'une crise de l'offre politique ou de l'obsolescence de nos institutions ? Pour Vincent Coussedière, la fragilité du pôle centriste découle de l'effondrement des partis au profit de micro-mouvements sans assise militante : s'en remettre à une primaire s'apparenterait à une fuite en avant révélatrice de son indigence idéologique. Pour le constitutionnaliste Mathieu Carpentier, si le manque de cohérence de ce bloc est indéniable, la logique hyperprésidentialiste de la Ve République porte une lourde responsabilité en l'empêchant de forger une véritable culture de coalition et de compromis parlementaire.
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Ce qu'il faut en retenir :
L'origine du blocage : Vincent Coussedière pointe la destruction de l'offre politique et l'émergence de "micro-partis" sans fondation idéologique, tandis que Mathieu Carpentier souligne l'épuisement de la logique hyperprésidentialiste qui vampirise le débat.
Le leurre des primaires : Pensées pour pallier le manque de légitimité militante, les primaires ne sont, pour V. Coussedière, qu'une fuite en avant et un retour au "suffrage censitaire", symptomatiques de la faiblesse du bloc central.
Les limites du mode de scrutin : M. Carpentier rappelle que la proportionnelle ne garantit pas la stabilité et ne crée pas de facto une culture de coalition. Il suggère d'explorer le vote préférentiel pour pallier les défauts du scrutin majoritaire.
Quelle issue institutionnelle ? M. Carpentier plaide pour un vote d'investiture obligatoire du Premier ministre par l'Assemblée afin de "reparlementariser" le régime, quand V. Coussedière estime qu'aucune ingénierie constitutionnelle ne remplacera la nécessaire reconstruction d'une offre politique structurée.
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Mathieu Carpentier est professeur des universités en droit public à l'Université Toulouse Capitole et directeur de l'Institut Maurice Hauriou (IMH). Il est également membre junior de l'Institut universitaire de France (2022–2027).
Vincent Coussedière est agrégé de philosophie, collaborateur du Figaro et du Figaro Vox. Enseignant, élu local, il a été révélé au grand public avec son premier livre Eloge du populisme (2012).
Mathieu Carpentier est professeur des universités en droit public à l'Université Toulouse Capitole et directeur de l'Institut Maurice Hauriou (IMH). Il est également membre junior de l'Institut universitaire de France (2022–2027).
Vincent Coussedière est agrégé de philosophie, collaborateur du Figaro et du Figaro Vox. Enseignant, élu local, il a été révélé au grand public avec son premier livre Eloge du populisme (2012).