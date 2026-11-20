PIEGE DE LA PRIMAIRE

Primaire : la droite et le centre droit pris au piège des institutions de la Ve République alors qu’ils sont de retour à la IVe

La tripolarisation de l'Assemblée nationale place le bloc central dans une situation de grande vulnérabilité à l'approche de 2027. Son incapacité à structurer une majorité pérenne relève-t-elle d'une crise de l'offre politique ou de l'obsolescence de nos institutions ? Pour Vincent Coussedière, la fragilité du pôle centriste découle de l'effondrement des partis au profit de micro-mouvements sans assise militante : s'en remettre à une primaire s'apparenterait à une fuite en avant révélatrice de son indigence idéologique. Pour le constitutionnaliste Mathieu Carpentier, si le manque de cohérence de ce bloc est indéniable, la logique hyperprésidentialiste de la Ve République porte une lourde responsabilité en l'empêchant de forger une véritable culture de coalition et de compromis parlementaire.