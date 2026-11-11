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Un électeur tient une carte électorale et un bulletin de vote avant de voter à Étaples, dans le nord de la France.
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POINT DE VUE

11 novembre 2026

Présidentielle 2027 : l’autre programme économique… celui des marchés financiers

À l’approche de la présidentielle de 2027, le RN et La France insoumise rivalisent de promesses fiscales et sociales, sans véritablement s’attaquer aux dépenses publiques ni à la dette. Mais derrière les programmes électoraux se dessine une autre réalité : celle des marchés financiers, qui sanctionnent déjà les fragilités budgétaires françaises et pourraient bien imposer leur propre programme économique au prochain président.

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MOTS-CLES

programme économique , Jean-Luc Mélenchon , Marine Le Pen , promesses de campagne , campagne électorale , La France insoumise , Rassemblement National , Budget , dépenses sociales , marchés financiers , agence de notation , crise , crise économique , Faillite , dépenses publiques , finances publiques , dette , retraites

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Hash 16

H16 tient le blog Hashtable.

Il tient à son anonymat. Tout juste sait-on, qu'à 37 ans, cet informaticien à l'humour acerbe habite en Belgique et travaille pour "une grosse boutique qui produit, gère et manipule beaucoup, beaucoup de documents".

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