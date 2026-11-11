POINT DE VUE

Présidentielle 2027 : l’autre programme économique… celui des marchés financiers

À l’approche de la présidentielle de 2027, le RN et La France insoumise rivalisent de promesses fiscales et sociales, sans véritablement s’attaquer aux dépenses publiques ni à la dette. Mais derrière les programmes électoraux se dessine une autre réalité : celle des marchés financiers, qui sanctionnent déjà les fragilités budgétaires françaises et pourraient bien imposer leur propre programme économique au prochain président.