Et il lui fut répondu : « Vous parlez comme Le Pen ».

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Lisons. « Je ne pardonnerai jamais à la gauche, ma famille, de ne s’être pas inquiétée de ce que devenait le visage même de la France ». Lisons encore car on ne s’en lasse pas.

« Il y a en ce moment, en Occident, une islamisation de la vie quotidienne dont l’extension est inquiétante ». Et encore : « le drame de la jeunesse issue de l’immigration n’est pas dans le passé esclavagiste et colonial que la France se refuserait à regarder en face ».

Poursuivons. « Le drame est dans l’échec de cette jeunesse et de la lutte émancipatrice de son pays d’origine. Et dans l’exaltation et la valorisation des différences qui, sous couvert de générosité, ne sont rien d’autres qu’un abandon ».

Toutes ces phrases, qui font honneur à la gauche, ont été écrites dans les années 1980 par Jean Daniel, un des fondateurs du Nouvel Observateur. Elles figurent dans un livre « Réconcilier la France. Une histoire vécue de la Nation » paru aux éditions de l’Observatoire. Un recueil d’articles de Jean Daniel, hélas bien oubliés depuis.

Est-ce que L’Obs va en parler ? On connaît la réponse ! Jean Daniel était un Juif algérien. Comme un autre qui s’agite beaucoup de nos jours. Et il avait ce que Zemmour n’a pas : du talent et de l’élévation d’esprit.

