Incorruptible

Première mondiale : l’Albanie nomme une IA ministre des travaux publics pour lutter contre la corruption

Jeudi 11 septembre, le Premier ministre Edi Rama a présenté un cabinet inédit : parmi ses membres figure Diella, une intelligence artificielle nommée pour contrôler les contrats publics, secteur gangrené par la corruption depuis des décennies. Louée comme une « révolution » par les médias locaux, cette décision suscite autant d’espoirs que de doutes : entre ambition d’une gouvernance plus transparente et scepticisme d’une opinion persuadée que même une IA pourrait finir par être compromise en Albanie.