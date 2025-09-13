Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 30 août au 5 septembre

Nouveau mondeil y a 2 heures
Une femme regarde son téléphone alors qu’elle utilise le portail gouvernemental albanais « E-Albania », désormais assisté par l’avatar « Diella », ministre virtuel de l’intelligence artificielle, à Tirana le 12 septembre 2025. Le Premier ministre albanais a annoncé le 11 septembre 2025 que l’avatar d’IA « Diella » deviendrait le premier ministre du cabinet « virtuellement créé », chargé des marchés publics dans le but de réduire la corruption.
Une femme regarde son téléphone alors qu'elle utilise le portail gouvernemental albanais « E-Albania », désormais assisté par l'avatar « Diella », ministre virtuel de l'intelligence artificielle, à Tirana le 12 septembre 2025. Le Premier ministre albanais a annoncé le 11 septembre 2025 que l'avatar d'IA « Diella » deviendrait le premier ministre du cabinet « virtuellement créé », chargé des marchés publics dans le but de réduire la corruption.
Incorruptible

Première mondiale : l’Albanie nomme une IA ministre des travaux publics pour lutter contre la corruption

Jeudi 11 septembre, le Premier ministre Edi Rama a présenté un cabinet inédit : parmi ses membres figure Diella, une intelligence artificielle nommée pour contrôler les contrats publics, secteur gangrené par la corruption depuis des décennies. Louée comme une « révolution » par les médias locaux, cette décision suscite autant d’espoirs que de doutes : entre ambition d’une gouvernance plus transparente et scepticisme d’une opinion persuadée que même une IA pourrait finir par être compromise en Albanie.

avec Zolta Győri
author imageZolta Győri

Journaliste chez The European Conservative.

Voir la bio »

