Le Premier ministre Sébastien Lecornu prononce une déclaration à l'hôtel Matignon à Paris, le 3 octobre 2025. (Image d'illustration)
PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DE L’ENERGIE

7 février 2026

PPE 3 : Sébastien Lecornu persiste dans l’erreur énergétique

Jugée incohérente par plusieurs institutions scientifiques, la future Programmation pluriannuelle de l’énergie soulève de lourdes interrogations. Entre surcapacités, demande en baisse et investissements massifs, la stratégie énergétique française pourrait fragiliser durablement l’équilibre du système électrique.

Jean-François Raux Go to Jean-François Raux page

Jean-François Raux

Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et titulaire d’un DESS de Droit Public Européen, Jean-François Raux a effectué la majeure partie de sa carrière au sein d’Electricité de France et de Gaz de France.

