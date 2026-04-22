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Blurred backgroundCarnaval de Venise : ouverture avec parade nautique colorée et clin d’œil aux JO 2026
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RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

22 avril 2026

Pourquoi Venise va continuer à s'enfoncer malgré tous les plans pour la préserver

Face à la montée inexorable des eaux, Venise doit envisager des choix de plus en plus radicaux pour assurer sa survie.

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MOTS-CLES

Venise , Italie , Eau , réchauffement climatique , températures

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Piero Lionello

Piero Lionello est Professeur de physique atmosphérique et d'océanographie, Université du Salento.

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Marjolijn Haasnoot

Marjolijn Haasnoot est professeure d'adaptation au changement climatique, Université d'Utrecht.

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Robert James Nicholls

Robert James Nicholls est professeur d'adaptation au changement climatique à l'Université d'East Anglia.

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