RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
22 avril 2026
Pourquoi Venise va continuer à s'enfoncer malgré tous les plans pour la préserver
Face à la montée inexorable des eaux, Venise doit envisager des choix de plus en plus radicaux pour assurer sa survie.
4 min de lecture
THEMATIQUESEnvironnement
Piero Lionello est Professeur de physique atmosphérique et d'océanographie, Université du Salento.
Marjolijn Haasnoot est professeure d'adaptation au changement climatique, Université d'Utrecht.
Robert James Nicholls est professeur d'adaptation au changement climatique à l'Université d'East Anglia.
Populaires
Piero Lionello est Professeur de physique atmosphérique et d'océanographie, Université du Salento.
Marjolijn Haasnoot est professeure d'adaptation au changement climatique, Université d'Utrecht.
Robert James Nicholls est professeur d'adaptation au changement climatique à l'Université d'East Anglia.