Astronomie

Pourquoi les premières images de Vera Rubin marquent un tournant dans l’exploration astronomique

L’Observatoire Vera-C. Rubin, récemment inauguré au Chili, vient de dévoiler ses premières images, saluées pour leur qualité exceptionnelle. Mais au-delà de la beauté des clichés, c’est un changement d’échelle qui s’opère : doté d’une caméra de 3,2 milliards de pixels et d’un grand angle hors norme, le télescope vise à produire une quantité inédite de données astronomiques dans le cadre du Legacy Survey of Space and Time (LSST). Il ne s’agit pas seulement d’observer, mais de cartographier l’univers en continu, pour traquer les astéroïdes menaçants, étudier la matière noire ou scruter les confins du Système solaire. Ultra-productif, installé sur l’un des meilleurs sites d’observation de la planète, le Rubin Telescope pourrait bien, à l’instar du James Webb ou de Hubble, faire émerger des découvertes que nul ne soupçonne encore. Une machine à explorer l’inconnu.