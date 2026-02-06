PETITE REVOLUTION

6 février 2026

Pourquoi les athlètes des Jeux olympiques d'hiver de 2026 se voient enfin accorder plus de pouvoir pour monétiser leurs performances

À l’approche des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026, le Comité international olympique amorce un virage discret mais stratégique : pour la première fois, les athlètes obtiennent un accès encadré aux images de leurs performances afin de développer leur notoriété et leurs revenus. Une évolution révélatrice des transformations profondes du sport, des médias et de l’économie de l’attention.