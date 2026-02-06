POLITIQUE
L’Italienne Beatrice Anna Colli participe aux qualifications féminines d’escalade lors des Jeux mondiaux 2025, au parc Tianfu à Chengdu, dans la province chinoise du Sichuan, le 14 août 2025. (Image d'illustration)
PETITE REVOLUTION

6 février 2026

Pourquoi les athlètes des Jeux olympiques d'hiver de 2026 se voient enfin accorder plus de pouvoir pour monétiser leurs performances

À l’approche des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026, le Comité international olympique amorce un virage discret mais stratégique : pour la première fois, les athlètes obtiennent un accès encadré aux images de leurs performances afin de développer leur notoriété et leurs revenus. Une évolution révélatrice des transformations profondes du sport, des médias et de l’économie de l’attention.

Andy Miah Go to Andy Miah page

Andy Miah image
Andy Miah
Professeur en communication

Le professeur Andy Miah, PhD (@andymiah), est titulaire de la chaire de communication scientifique et de médias du futur à l'université de Salford, à Manchester, où il est également le champion académique de l'éthique de l'intelligence artificielle.