Pourquoi le vendredi 13 a porté malheur aux Templiers et à leur héritage

Patrick Masters a soutenu sa thèse de doctorat à l'Université de Portsmouth, où il enseigne le cinéma. Il est l'auteur de l'ouvrage « Les Templiers dans la culture populaire », publié chez McFarland. Ce livre examine la représentation des Templiers dans la culture populaire du XIIIe au XXIe siècle, en analysant leurs incarnations au cinéma, en littérature, dans les jeux vidéo et dans le tourisme.