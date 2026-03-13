POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Templiers brûlés sur le bûcher, illustration tirée d'une chronique allemande anonyme, "De la Création du monde jusqu'à 1384"
See image caption
See copyright

HISTOIRE

13 mars 2026

Pourquoi le vendredi 13 a porté malheur aux Templiers et à leur héritage

L'ordre des Templiers fut fondé le jour de Noël 1119, incarnant une chevalerie révolutionnaire où les chevaliers vivaient comme des moines, prononçant des vœux de pauvreté et de piété.

Photo of Patrick Masters
Patrick Masters Go to Patrick Masters page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Templiers , croisades , vendredi 13 , malheur , histoire

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Patrick Masters image
Patrick Masters

Patrick Masters a soutenu sa thèse de doctorat à l'Université de Portsmouth, où il enseigne le cinéma. Il est l'auteur de l'ouvrage « Les Templiers dans la culture populaire », publié chez McFarland. Ce livre examine la représentation des Templiers dans la culture populaire du XIIIe au XXIe siècle, en analysant leurs incarnations au cinéma, en littérature, dans les jeux vidéo et dans le tourisme.