HISTOIRE
13 mars 2026
Pourquoi le vendredi 13 a porté malheur aux Templiers et à leur héritage
L'ordre des Templiers fut fondé le jour de Noël 1119, incarnant une chevalerie révolutionnaire où les chevaliers vivaient comme des moines, prononçant des vœux de pauvreté et de piété.
Patrick Masters a soutenu sa thèse de doctorat à l'Université de Portsmouth, où il enseigne le cinéma. Il est l'auteur de l'ouvrage « Les Templiers dans la culture populaire », publié chez McFarland. Ce livre examine la représentation des Templiers dans la culture populaire du XIIIe au XXIe siècle, en analysant leurs incarnations au cinéma, en littérature, dans les jeux vidéo et dans le tourisme.
