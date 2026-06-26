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26 juin 2026
Pourquoi l'ibuprofène est préférable au paracétamol pour les douleurs menstruelles ?
Bien qu'elles touchent des millions de personnes chaque mois, les douleurs menstruelles restent étonnamment mal traitées.
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A PROPOS DES AUTEURS
Dipa Kamdar est maître de conférences en pratique pharmaceutique à l'Université de Kingston.
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Dipa Kamdar est maître de conférences en pratique pharmaceutique à l'Université de Kingston.