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Les douleurs menstruelles, ou dysménorrhées, sont causées par des substances chimiques apparentées aux hormones, appelées prostaglandines.
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A SAVOIR

26 juin 2026

Pourquoi l'ibuprofène est préférable au paracétamol pour les douleurs menstruelles ?

Bien qu'elles touchent des millions de personnes chaque mois, les douleurs menstruelles restent étonnamment mal traitées.

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MOTS-CLES

règles , douleurs menstruelles , anti douleur , ibuprofène , paracétamol , AINS

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Dipa Kamdar

Dipa Kamdar est maître de conférences en pratique pharmaceutique à l'Université de Kingston.