SANTE

20 juin 2026

Pourquoi de plus en plus d'accouchements se terminent par césarienne

Alors que le recours à la césarienne continue de progresser au Royaume-Uni comme dans de nombreux pays, les bénéfices sanitaires ne semblent pas toujours suivre la même trajectoire. Au-delà des considérations médicales, cette évolution révèle le poids croissant de la peur, de l'incertitude, de la responsabilité et des contraintes institutionnelles dans les choix entourant l'accouchement.