SANTE
20 juin 2026
Pourquoi de plus en plus d'accouchements se terminent par césarienne
Alors que le recours à la césarienne continue de progresser au Royaume-Uni comme dans de nombreux pays, les bénéfices sanitaires ne semblent pas toujours suivre la même trajectoire. Au-delà des considérations médicales, cette évolution révèle le poids croissant de la peur, de l'incertitude, de la responsabilité et des contraintes institutionnelles dans les choix entourant l'accouchement.
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MOTS-CLESSanté , Naissances , accouchement , césarienne , bébés
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Chercheuse spécialisée dans les accouchements par césarienne au Bangladesh, Département d’anthropologie de l’Durham University.
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A PROPOS DES AUTEURS
Chercheuse spécialisée dans les accouchements par césarienne au Bangladesh, Département d’anthropologie de l’Durham University.