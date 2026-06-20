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SANTE

20 juin 2026

Pourquoi de plus en plus d'accouchements se terminent par césarienne

Alors que le recours à la césarienne continue de progresser au Royaume-Uni comme dans de nombreux pays, les bénéfices sanitaires ne semblent pas toujours suivre la même trajectoire. Au-delà des considérations médicales, cette évolution révèle le poids croissant de la peur, de l'incertitude, de la responsabilité et des contraintes institutionnelles dans les choix entourant l'accouchement.

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MOTS-CLES

Santé , Naissances , accouchement , césarienne , bébés

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Halima Akhter

Chercheuse spécialisée dans les accouchements par césarienne au Bangladesh, Département d’anthropologie de l’Durham University.

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