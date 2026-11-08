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Pourquoi certains pays comptent plus d’hommes et d’autres plus de femmes ?
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THE WORLD IN MAPS

8 novembre 2026

Pourquoi certains pays comptent plus d’hommes et d’autres plus de femmes ?

Une carte du monde réalisée par The World in Maps colore les pays selon qu’ils comptent plus d’hommes ou plus de femmes : en rouge là où les femmes sont majoritaires, en bleu là où les hommes sont plus nombreux.

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MOTS-CLES

Nombre d’hommes sur Terre vs nombre de femmes , hommes , Femmes , pays , continent , The World in Maps , cartographie , Qatar , Ghana , europe , ONU , Russie , Emirats Arabes Unis , Chine , États-Unis , cartes , monde , terre , Amérique Latine , Afrique , Naissances , démographie , natalité

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