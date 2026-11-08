THE WORLD IN MAPS
8 novembre 2026
Pourquoi certains pays comptent plus d’hommes et d’autres plus de femmes ?
Une carte du monde réalisée par The World in Maps colore les pays selon qu’ils comptent plus d’hommes ou plus de femmes : en rouge là où les femmes sont majoritaires, en bleu là où les hommes sont plus nombreux.
2 min de lecture
MOTS-CLESNombre d’hommes sur Terre vs nombre de femmes , hommes , Femmes , pays , continent , The World in Maps , cartographie , Qatar , Ghana , europe , ONU , Russie , Emirats Arabes Unis , Chine , États-Unis , cartes , monde , terre , Amérique Latine , Afrique , Naissances , démographie , natalité
THEMATIQUESInternational
Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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