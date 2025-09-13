Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 30 août au 5 septembre

Cultureil y a 3 heures
« Pour une insurrection des consciences » de Kamel Bencheikh : un insoumis en veille contre le déni et la lâcheté des élites

Dans un texte à la fois récit personnel et manifeste républicain, Kamel Bencheikh décrit avec force la gangrène islamiste qui infiltre écoles, médias et pouvoirs publics, tout en rendant hommage à la République qui l’a libéré. Entre constat implacable et appel à une « levée d’âmes », son livre exhorte à une insurrection des consciences pour sauver la laïcité et éviter l’effondrement de notre socle démocratique.

avec Laurence Biava
author imageLaurence Biava

Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).

