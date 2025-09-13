Littérature

« Pour une insurrection des consciences » de Kamel Bencheikh : un insoumis en veille contre le déni et la lâcheté des élites

Dans un texte à la fois récit personnel et manifeste républicain, Kamel Bencheikh décrit avec force la gangrène islamiste qui infiltre écoles, médias et pouvoirs publics, tout en rendant hommage à la République qui l’a libéré. Entre constat implacable et appel à une « levée d’âmes », son livre exhorte à une insurrection des consciences pour sauver la laïcité et éviter l’effondrement de notre socle démocratique.