Le pape Léon XIV lors de son audience générale hebdomadaire sur la place Saint-Pierre au Vatican, le 6 août 2025.
DIPLOMATIE VATICANE
28 novembre 2025
Pour son premier voyage à l’étranger, Léon XIV exprime discrètement mais sûrement sa différence avec François
En choisissant le Moyen-Orient pour son premier déplacement, Léon XIV s’inscrit d’emblée dans la grande tradition diplomatique du Saint-Siège : aller là où la complexité domine, où les fractures religieuses s’aiguisent et où la parole pontificale peut encore peser.
Après avoir dirigé la rédaction de La Vie, Jean-Pierre Denis a rejoint Bayard Presse pour créer de nouveaux médias. Intervenant régulièrement dans la presse, sur les ondes, les écrans et les réseaux sociaux, il est l'auteur de livres remarqués dont, récemment au Cerf, Un catholique s'est échappé.
Diplômé de l’IEP Paris, rédacteur en chef au magazine Famille Chrétienne, Samuel Pruvot a publié "2017, Les candidats à confesse", aux éditions du Rocher.
