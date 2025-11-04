POLITIQUE
La Répression des fraudes (DGCCRF) a signalé à la justice la commercialisation sur son site de poupées sexuelles à apparence enfantine, qualifiées de “contenus à caractère pédopornographique”.

SCANDALE SEXUEL

4 novembre 2025

Poupées sexuelles : de Shein à Amazon en passant par AliExpress, eBay ou Vinted, un problème systémique ?

Le 31 octobre, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a adressé à la procureure de Paris un signalement concernant la vente sur la plateforme Shein d’une « poupée sexuelle d’apparence infantile ».

4 min de lecture

