La Répression des fraudes (DGCCRF) a signalé à la justice la commercialisation sur son site de poupées sexuelles à apparence enfantine, qualifiées de “contenus à caractère pédopornographique”.
© France24
SCANDALE SEXUEL
4 novembre 2025
Poupées sexuelles : de Shein à Amazon en passant par AliExpress, eBay ou Vinted, un problème systémique ?
Le 31 octobre, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a adressé à la procureure de Paris un signalement concernant la vente sur la plateforme Shein d’une « poupée sexuelle d’apparence infantile ».
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Gabriel Robin est journaliste et essayiste ("Le Non Du Peuple", éditions du Cerf 2019).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Gabriel Robin est journaliste et essayiste ("Le Non Du Peuple", éditions du Cerf 2019).