ULTRA GAUCHE

15 mars 2026

Plus les jeunes sont à gauche, plus ils tolèrent la violence politique

La violence politique chez les jeunes serait-elle en train de changer de visage ? La tolérance à l’égard des actions violentes - affrontements avec la police, dégradations ou logique insurrectionnelle - serait aujourd’hui plus marquée à l’extrême-gauche qu’à l’extrême-droite. Le sociologue Olivier Galland analyse les ressorts idéologiques de cette radicalité, qu’il distingue des violences privées et qu’il relie à la défiance envers les partis traditionnels et à la montée d’une culture politique de rupture.