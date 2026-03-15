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Des membres du groupe « Action antifasciste » brandissent des drapeaux lors d'une manifestation à Lille, le 21 août 2021.
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ULTRA GAUCHE

15 mars 2026

Plus les jeunes sont à gauche, plus ils tolèrent la violence politique

La violence politique chez les jeunes serait-elle en train de changer de visage ? La tolérance à l’égard des actions violentes - affrontements avec la police, dégradations ou logique insurrectionnelle - serait aujourd’hui plus marquée à l’extrême-gauche qu’à l’extrême-droite. Le sociologue Olivier Galland analyse les ressorts idéologiques de cette radicalité, qu’il distingue des violences privées et qu’il relie à la défiance envers les partis traditionnels et à la montée d’une culture politique de rupture.

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gauche , jeunes , violence politique , Opposition , Ultra Gauche , extrême gauche , extrême-droite , droite , France insoumise , LFI , Quentin Deranque , mort de Quentin , police , autorités

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Olivier Galland

Olivier Galland est sociologue et directeur de recherche au CNRS. Il est spécialiste des questions sur la jeunesse.

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