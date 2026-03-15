ULTRA GAUCHE
15 mars 2026
Plus les jeunes sont à gauche, plus ils tolèrent la violence politique
La violence politique chez les jeunes serait-elle en train de changer de visage ? La tolérance à l’égard des actions violentes - affrontements avec la police, dégradations ou logique insurrectionnelle - serait aujourd’hui plus marquée à l’extrême-gauche qu’à l’extrême-droite. Le sociologue Olivier Galland analyse les ressorts idéologiques de cette radicalité, qu’il distingue des violences privées et qu’il relie à la défiance envers les partis traditionnels et à la montée d’une culture politique de rupture.
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Olivier Galland est sociologue et directeur de recherche au CNRS. Il est spécialiste des questions sur la jeunesse.
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Olivier Galland est sociologue et directeur de recherche au CNRS. Il est spécialiste des questions sur la jeunesse.