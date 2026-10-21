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Les résultats du vote sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2026 (PLFSS) affichés sur un écran géant à l'Assemblée nationale, la chambre basse du parlement français, à Paris, le 16 décembre 2025.
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BUDGET

21 octobre 2026

PLFSS : mais comment les parlementaires peuvent-ils ignorer à ce point les fondamentaux macroéconomiques du pays ?

Le budget de la Sécurité sociale pour 2027 repose sur une croissance de 1 % que le Haut Conseil des finances publiques juge optimiste. Pourtant, en commission, les députés ont supprimé plusieurs milliards d’économies sans proposer la moindre compensation. Pour Hugo Spring-Ragain, directeur des études de Génération Libre, ce n’est pas de l’ignorance mais le résultat d’incitations politiques bien connues, d’une dette sociale invisible et de règles budgétaires qui ne coûtent rien à ceux qui les enfreignent.

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MOTS-CLES

plfss , plfss 2027 , budget sécurité sociale , dette sociale , ACOSS , CADES , CRDS , gel des pensions , prévisions de croissance , Haut Conseil des Finances Publiques , règle d'or , Hugo Spring-Ragain , génération libre , budgets , sécurité sociale

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Hugo Spring-Ragain
Directeur des études à Générations Libres

Hugo Spring-Ragain est directeur des études du think tank Générations Libres.