BUDGET

PLFSS : mais comment les parlementaires peuvent-ils ignorer à ce point les fondamentaux macroéconomiques du pays ?

Le budget de la Sécurité sociale pour 2027 repose sur une croissance de 1 % que le Haut Conseil des finances publiques juge optimiste. Pourtant, en commission, les députés ont supprimé plusieurs milliards d’économies sans proposer la moindre compensation. Pour Hugo Spring-Ragain, directeur des études de Génération Libre, ce n’est pas de l’ignorance mais le résultat d’incitations politiques bien connues, d’une dette sociale invisible et de règles budgétaires qui ne coûtent rien à ceux qui les enfreignent.