SCENARIOS CATASTROPHE
20 octobre 2026
Pire que la dette française ? Les centaines de milliards empruntés par l’industrie de l’IA donnent des sueurs froides aux marchés
Près de 850 milliards de dollars empruntés depuis janvier, des obligations CoreWeave qui affichent des rendements de détresse, des montages hors bilan et des garanties croisées qui rendent le risque de plus en plus difficile à mesurer : l’endettement de l’industrie de l’IA inquiète désormais les marchés du crédit. Bulle prête à éclater ou crise de croissance d’une révolution technologique ? Et quelles conséquences pour des États déjà surendettés comme la France ? Julien Pillot et Omar Dibo livrent leur analyse.
21 min de lecture
Omar Dibo est co-Fondateur de Finneko. Il est spécialiste des questions d'investissement et en analyses économiques et financières.
Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau
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Omar Dibo est co-Fondateur de Finneko. Il est spécialiste des questions d'investissement et en analyses économiques et financières.
Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau