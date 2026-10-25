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Des manifestants à Lyon lors de la journée du 17 octobre 2026.
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MAL PROFOND

25 octobre 2026

Pillages, violences, crise de l’autorité : et si nous n’avions toujours rien compris à ce qui arrive à la France ?

La crise que traverse la France révèle un mal plus profond que le simple effondrement de l’autorité. Dans "Déliés", son dernier livre publié aux éditions de l’Observatoire, Chloé Morin explore les effets du numérique, des réseaux sociaux et de l’individualisme sur nos relations sociales. A force de vouloir tout contrôler, tout optimiser et éviter la moindre contrariété, nous avons progressivement perdu notre capacité à vivre avec ceux qui ne nous ressemblent pas. Une crise de l’altérité qui fragilise les liens sociaux et, avec eux, les fondements mêmes de notre démocratie.

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MOTS-CLES

altérité , autorité , crise , France , société , jeunes , jeunesse , Opposition , opposants , casseurs , crise de l'autorité , émeutes , pillages , pilleurs , 17 octobre , 24 octobre , Parents , éducation , choc d'autorité , paradoxe , diagnostic , vivre ensemble , vivre avec les autres , institutions , gauche , civilisation

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Chloé Morin
Chargée de projets internationaux chez IPSOS. Directrice de l'Observatoire de l'Opinion de la Fondation Jean Jaurès

Chloé Morin est ex-conseillère Opinion du Premier ministre de 2012 à 2017, et Experte-associée à la Fondation Jean Jaurès.