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ATLANTI-CULTURE

1 octobre 2026

"Pierre et Jean" de Guy de Maupassant : vaut-il toujours mieux connaître la vérité ? Une lecture remarquable d’un texte d’une rare intelligence

La version audio de l'oeuvre "Pierre et Jean" de Guy de Maupassant est à retrouver aux éditions Ecoutez lire.

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culture , culture tops , Pierre et Jean , Guy de Maupassant , livre , littérature , audiolivre , livre audio , Bernard Petit

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Ruault pour Culture-Tops

Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).