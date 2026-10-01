ATLANTI-CULTURE
1 octobre 2026
"Pierre et Jean" de Guy de Maupassant : vaut-il toujours mieux connaître la vérité ? Une lecture remarquable d’un texte d’une rare intelligence
La version audio de l'oeuvre "Pierre et Jean" de Guy de Maupassant est à retrouver aux éditions Ecoutez lire.
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A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
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