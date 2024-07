Peut-on se fier au pronostic électoral du citoyen ? La réponse du nouveau modèle du Citizen appliqué aux législatives de 2024

Bruno et Véronique Jérôme ont aussi publié Villes de gauche, ville de droite: trajectoires politiques des municipalités françaises 1983-2014, Presses de Sciences-Po, 2018, en collaboration avec Richard Nadeau et Martial Foucault.

Selon vous, lors des élections législatives anticipées du 30 juin prochain, quel parti ou bloc politique recevra le plus de suffrages ? Telle était la question posée afin de faire désigner – par le citoyen- non pas le vainqueur souhaité (ce qui est déjà testé), mais plutôt le vainqueur pronostiqué par les citoyens. On s’inscrit dans une démarche innovante et sur la base d’un sondage opinionway exclusif on va construire un outil de prévision dit modèle du Citizen (citoyen) qui, comparé aux intentions de vote des sondages et aux résultats réels, va permettre de mieux comprendre comment chemine l’analyse de la situation politique dans la tête du citoyen, et de voir jusqu’où il se laisse ainsi déchiffrer.

Les techniques de prévision du vote se sont enrichies au fil des ans pour devenir extrêmement variées : modèles polito-économétriques, panels d’experts, intentions de vote des sondages, marketing prédictif et ciblage territorial, marchés électroniques du vote et pour finir les modèles dits agrégateurs qui synthétisent les résultats de toutes ces méthodes.

La prévision électorale à partir de techniques économétriques remonte en France au milieu des années 80 et au début des années 90 [voir modèle des législatives de Lewis-Beck, (1985) ; et Jérôme, Lewis-Beck et Lafay, (1993)] et elle demeure une technique en constante évolution.

Les logiques du modèle du Citizen

Récemment, une nouvelle méthode, déjà testée dans quelques démocraties occidentales (Etats-Unis, Royaume-Uni, Allemagne et Canada) a été expérimentée pour la première fois lors de la présidentielle français de 2022 (Dufresne, Jérôme, Lewis-Beck, Murr et Savoie, 2022). Il s’agit du modèle dit « du citoyen » qui consiste à interroger un échantillon d’électeurs par voie d’enquête en posant directement la question « qui selon vous gagnera la prochaine élection » ou bien « qui selon selon-vous recueillera le plus grand nombre de suffrages lors de la prochaine élection ? ».

Aux origines, cette méthode de prévision a été initiée par Lewis-Beck et Skalaban (1989).

Le taux de pourcentage pronostiqué en faveur d’un parti ou d’un candidat doit s’interpréter comme un indicateur de la probabilité de victoire et de son intensité.

Pour tester la qualité de la performance prédictive du modèle du Citizen il faut le mettre en perspective des sondages d’intentions de vote. Dans ce dernier cas le sondé révèle sa préférence pour un candidat ou un parti, tandis que dans le premier il doit oser le pari sur un vainqueur pressenti (pas forcément son candidat de prédilection).

La corrélation entre intentions de vote et pronostics du citoyen pouvant varier en intensité selon le type d’élections et les pays nous devons vérifier jusqu’où les législatives françaises peuvent se démarquer.

Certes, depuis la présidentielle de 1965 différents instituts de sondages ont pu, de façon non régulière, demander leurs pronostics aux électeurs. Pour l’essentiel, il s’agissait -avant le premier tour ou dans l’entre-deux-tours de donner le gagnant parmi deux, voire trois, finalistes potentiels (comme en 1995 le trio Chirac-Balladur-Jospin), mais sans volonté aucune d’en faire un outil de prévision reproductible.

Le modèle du Citizen repose sur une théorie sous-jacente qui emprunte à la fois à la loi des grands nombres et aux vertus salvatrices de l’agrégation.

C’est ainsi que le jury de Condorcet analyse l’incidence du nombre de votants sur la probabilité que ces derniers votent ou non pour le « bon choix » au sens d’un choix optimal pour la collectivité, ceci dans un contexte de majorité simple.

Quant au concept dit de sagesse des foules (Surowiecki, 2004) il a montré que le nombre d’électeurs s’accroissant, une forte probabilité apparaît pour que le choix agrégé conduise à un résultat qui ne soit pas dû au hasard, mais plutôt à une sagesse rationnelle (issue du grand nombre).

Ces hypothèses font toutes appel à des lois déjà bien identifiées. Francis Galton (1901) avait observé que plus le nombre d’individus participant à une estimation était grand et plus il y avait de chance que les surestimations des uns et les sous-estimations des autres se neutralisent pour des prévisions quasi exactes. La loi des grands nombres a aussi opéré dans le phénomène de main invisible d’Adam Smith, où l’atomicité du marché va conduire à cette même compensation des erreurs côté offre et demande pour aboutir à un équilibre de marché. Et au-delà, le grand nombre place aussi les acteurs dans un isolement stratégique, où toute décision est nécessairement prise indépendamment du voisin, le nombre infini des participants s’opposant à tout jeu stratégique.

Le débat autour de l’esprit du modèle du Citizen

Cette approche a ses détracteurs avec au premier rang desquels John Maynard Keynes qui est un théoricien des anticipations irrationnelles. On lui doit des travaux fondamentaux sur les « run » bancaires. Ceci sera parfois imagé par l’effet lemming du nom de ces rongeurs qui se précipitent, selon la légende populaire, dans l’océan en cas de surpopulation. L’auteur de la Théorie générale développera aussi l’hypothèse de concours de beauté qui montre que les individus sont prompts à se rapprocher de ce qu’ils pensent être le consensus global. Dès lors, on entre dans la spirale des anticipations autoréalisatrices connues aussi sous le nom d’effet Œdipe chez Karl Popper. A l’extrême, en cas d’autoréalisation destructrice on se rapprochera de la folie des foules (McKay, 1841).

Cependant, même isolé, un individu pourra toujours effectuer des conjectures en probabilisant ce que les autres participants au vote risquent de décider. Ce qui traduit non pas un simple panurgisme mais bien l’état d’esprit du modèle du Citizen.

Il n’en demeure pas moins que les citoyens seront toujours placés en situation de rationalité limitée (à la Herbert Simon) contraints qu’ils sont par l’asymétrie d’information, l’incertitude, le coût de l’information et certaines limites cognitives. Autant d’éléments qui les conduisent à adopter des comportements dits de satisfaction (atteinte d’un niveau d’aspiration) faute de pouvoir prétendre à une maximisation de l’utilité.

Dans la boite noire du pronostic du citoyen

Pour son pronostic le citoyen va d’abord s’appuyer sur un corpus d’informations qui va des connaissances personnelles aux sondages d’intentions de vote en passant par les discours et les programmes relayés par les médias. Ce stock d’informations varie en quantité et en qualité d’une CSP à l’autre.

Le pronostic qu’émettra finalement le citoyen viendra de sa capacité à réduire les dissonances cognitives entre ses intentions ou ses préférences et ses attitudes et pronostics.

A titre d’exemple la psychologie derrière le pronostic peut traduire deux comportements opposés : l’un participant à soutenir le candidat en tête des sondages (Bandwagon effect) quand l’autre va « lâcher » le candidat le moins bien placé ( Underdog effect).

Le pronostic peut aussi procéder d’un biais partisan. On peut en effet souhaiter voir son candidat préféré, gagner même si ses chances sont réduites.

Le pronostic peut être aussi impulsé par ce souhait de sanctionner ou de récompenser le sortant. De manière plus sophistiquée encore, il peut relever d’une analyse coût-avantage entre le maintien au pouvoir du sortant et l’arrivée au pouvoir de l’opposition.

Les enseignements tirés de notre enquête exclusive réalisée par opinionway(Enquête opinionway financée par Michael S. Lewis-Beck, F. Wendell Miller distinguished Professor of Political Science, University of Iowa) :

Réalisée les mardi et jeudi précédant le premier tour des législatives anticipées du 30 juin 2024, l’enquête indique que 60% des citoyens interrogés ont pronostiqué que le Rassemblement National réaliserait le score le plus élevé. Le NFP (Nouveau Front Populaire) arrive second avec 16%, la majorité présidentielle suit avec 8% devant Les Républicains et divers droite avec 3% et les divers gauche à 2% (voir Tableau 1). Il est à noter que l’ordre d’arrivée des candidats est également en phase avec les scores réalisés. L’encadré détaillera les enseignements que l’on peut tirer des données fines socio-démographiques. Ajoutons que ces chiffres peuvent être interprétés comme autant de probabilités de victoire des différents partis, complétées de la magnitude des scores qui, dans le cas du RN, anticipe manifestement l’ampleur de la vague qui le conduira à figurer en tête dans 297 circonscriptions (voir Figure 1). Ce s’applique aussi aux partis qui suivent dans le classement.

Tableau 1

Figure 1

Les statistiques établissant la corrélation entre les pronostics et le nombre de circonscriptions où chaque parti est arrivé en tête étant de 96%, elles confirment les observations précédentes ; la corrélation entre intentions de vote et pronostics est moindre avec un taux de 94%.

On peut supposer encore que les citoyens utilisent l’information des sondages pour alimenter leurs pronostics, dès lors qu’une corrélation de 84 % est établie entre intentions de vote révélées par les sondages et pronostics des citoyens.

Cependant, la relation est plus complexe qu’il n’y paraît, puisque intentions de vote comme pronostics reposent sur des ressorts psychologiques ou partisans analogues (tel par exemple les effets dits de concours de beauté déjà évoqués). Ajoutons que ces deux indicateurs reposent sur les mêmes facteurs explicatifs « lourds » parmi lesquels la crédibilité des sortants mesurée par la popularité du Président, la situation économique réelle comme ressentie, ou dit autrement tous les éléments constitutifs du bilan du gouvernement. Le score cumulé des pronostics pour le RN, le NFP et LR est de 84% contre 8% pour la majorité sortante. Nous avons bien là le signal de l’anticipation d’un vote sanction, voire de rejet, d’ampleur.

L’approche du Citizen ne saurait être un substitut parfait des intentions de vote, cependant, force est de constater qu’il permet d’envisager précocement l’ampleur du succès ou de la défaite d’un candidat ou d’un camp politique. A ce titre il se pose en outil complémentaire des autres méthodes de prévision électorale.

Reste que pour l’heure, aucune enquête d’envergure n’a encore exploré complétement la boîte noire du pronostic politique du citoyen ni le poids des éléments la composant. Par le présent article nous jetons les bases de nos prochains travaux sur les facteurs explicatifs permettant d’établir comment les citoyens forment leurs pronostics à l’occasion des différents types de scrutins en France.

Annexe : commentaire des données socio-démographiques

Enquête opinionway réalisée les 25 et 27 juin 2024 sur un échantillon représentatif de 1063 personnes interrogées.

Financement par Michael S. Lewis-Beck, F. Wendell Miller distinguished Professor of Political Science, University of Iowa.

Q : Selon vous, lors des élections législatives anticipées du 30 juin prochain, quel parti ou bloc politique recevra le plus de suffrages ?

Le genre

Globalement les hommes sont plus enclins à entrevoir une victoire du RN (67% contre 60% au global) que les femmes, qui le voient en tête à 53%. Elles accordent pour leur part un peu plus de chances au NFP que les hommes.

L’âge

Exception faite des 25-34 ans classe d’âge accordant le moins de chances au RN (47%) mais le plus de chances aux LR (8% contre 3% sur la moyenne de l’échantillon), plus on est âgé et plus on estime que c’est le RN qui réalisera le plus fort score. A partir de 50 ans le pronostic en faveur du RN est au-dessus de son score agrégé de 60%. La tendance est symétriquement opposée côté NFP avec un point haut chez les 18-24 ans (28%). Dans le camp macroniste, les pronostics les plus élevés viennent des plus jeunes (18-24 ans) et des plus âgés (65 ans et plus).

Les régions

Le sud de la France fait exception avec des pronostics en faveur du RN au-dessus de la moyenne des autres régions. Ceci confirme l’implantation du RN dans des zones de force consolidées depuis 1984. Sans surprise, côté NFP le meilleur pronostic est en Ile de France (21%) et dans le Sud-Est (17%).

Le critère de résidence

Le RN est pronostiqué à 76% dans les villes de 20000 à 100000 habitants ce qui est plutôt inédit et à 68% dans les villes moyennes ce qui est plus conforme à l’implantation traditionnelle de ce parti. Le pronostic est en revanche au-dessous de la moyenne dans les villes de + de 100000 habitants ainsi que dans l’agglomération parisienne et de manière surprenante en zone rurale. Quant au camp présidentiel, il enregistre un pronostic du double de sa moyenne nationale dans ces mêmes zones rurales (avec 16% contre 8%). Faut-il y voir l’effet des promesses faites aux agriculteurs ? La répartition des pronostics en faveur du NFP est inversement proportionnelle à celle du RN.

Le niveau d’éducation

Coté NFP, les plus diplômés sont les plus nombreux à lui pronostiquer un score élevé ce qui n’est pas le cas pour les macronistes. Ceci confirme une certaine forme d’embourgeoisement du NFP. Les diplômés comme les moins diplômés pronostiquent un score du RN proche de sa moyenne.

Les catégories socio-professionnelles

Par CSP, le RN enregistre ses meilleurs pronostics chez les artisans (87%) ce qui est conforme aux attentes et les professions intermédiaires (la classe médiane en France). Le NFP enregistre des pronostics au-dessus de la moyenne nationale chez les cadres et professions intellectuelles supérieures, catégories séduites par Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle de 2017, s’ajoutent les professions intermédiaires et les employés. A noter que seuls 9% des ouvriers anticipent un score élevé pour le NFP contre 57% pour le RN. Enfin, le RN enregistre une percée à 63% chez les CSP+, traduction d’un ralliement de cette catégorie qu’on peut en partie par rejet du programme économique du NFP.

Le critère de l’activité

Selon ce critère, le RN est davantage attendu en vainqueur chez les inactifs que les actifs. Fait nouveau, les retraités anticipent massivement sa victoire (à 70%). Sans surprise, 72% des indépendants lui promettent un score gagnant. Sans surprise également, les salariés du secteur publics ne sont que 48% à anticiper une victoire du RN. Côté NFP, ce sont ces mêmes salariés du public qui croient le plus en ses chances (30%), suivis par les étudiants (25%). On remarquera que les chômeurs croient plus en les chances de la majorité sortante qu’en celles du RN. Là encore, serait-ce l’effet de statistiques du chômage encore flatteuses, ou l’effet retard « du quoiqu’il en coûte ?

Le critère du revenu

Selon le critère du revenu, le RN et le NFP font presque jeu égal en termes de pronostic chez les moins de 1000 euros autour des 30%, ce qui est très au-dessous de la moyenne nationale du RN (à 60%). Ceci viendrait limiter l’impact électoral des promesses faites par le RN en termes de pouvoir d’achat, et corrélativement le NFP apparaitrait plus crédible. Les + de 3500 euros anticipent en revanche un score gagnant du RN à 68%, témoignant peut-être de l’effet d’une « normalisation réussie » du RN auprès des plus aisés à moins que ce ne soit l’effet « repoussoir » du programme économique du NFP?

L’affiliation partisane et vote aux élections précédentes.

Le positionnement partisan est tout à fait en phase avec l’intensité du pronostic de victoire. Plus on est à gauche et plus on pronostique un score élevé pour le NFP. A l’inverse, plus on se déplace vers la droite sur le spectre politique et plus le pronostic est favorable au RN. Plus on est au centre et plus on s’attend à un score élevé de la majorité sortante avec des niveaux inférieurs à ceux du NFP et du RN.

Les élections précédentes confirment les données sur l’auto-positionnement partisan. Ces données de pronostics confirment aussi que la polarisation se fait désormais autour des partis extrêmes et non plus autour des anciens partis de gouvernement. Il s’agit sans aucun doute des retombées de l’installation d’un hypercentre au détriment des partis traditionnels ce qui a participé à repousser leurs électeurs vers les extrêmes. Les données montrent par ailleurs que cette tactique a fini par affecter le centre lui-même.