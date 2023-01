Petits extraits du « Dictionnaire des idées reçues poutinophiles » : Ukraine, Vladimir Poutine, dialogue stratégique, oligarques, souveraineté, démocratie

Vladimir Poutine lors d'une visioconférence depuis le Kremlin.

Gaston Crémieux est membre de "On vous voit" une plateforme collaborative et non partisane d’observation du séparatisme, intervient pour le Droit de Vivre, le journal de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme, et Franc-Tireur

Ukraine : N'existe pas. Constitue le coeur de la Russie. Est peuplée de néo-nazis. Parfois les trois en même temps ce qui autorise à la dépecer. A la fin, si la Russie l'envahit, ce sera de toute façon la faute de l'UE et de l'OTAN dont l'Ukraine n'est pas membre. "A l'Est de l'Ukraine, ce sont des Russes, avec des cartes d'identité russes" "la guerre fratricide orchestrée, dans cette ville, par les stratèges criminels de l'OTAN et leurs inconscients supplétifs européens" Andreï Makine, 2018 "Gardons-nous d'en rajouter sur le Disneyland habituel: le méchant Monsieur Poutine d'un côté et les très gentils gouvernements de Kiev, qui sont tout de même des gens aussi féroces qu'on peut l'imaginer. Après tout ce sont des néonazis pour une partie d'entre eux" Jean-Luc Mélenchon, 2014.

Poutine (Vladimir) : « Un chef d'Etat, un grand chef d'Etat, dirigeant d'un des plus grands pays de la planète. Il est très respectable et il faut le respecter » comme le définit de manière excellemment tautologique Eric Zemmour. On peut sans réprobation majeure lui décerner la Grand-Croix de la Légion d'Honneur la semaine de l'assassinat d'Anna Politovskaya, l'inviter à Versailles après qu'il a essayé de déstabiliser nos élections de 2017 ou au Fort de Brégançon lors de la répression de manifestations. Contrairement à Obama ou l'impérialisme US, on peut se répandre en flagorneries sur Vladimir Poutine ou sur la Russie sans se faire traiter de valet ni de caniche "Il a accompli quelque chose de vraiment historique (...) il ne peut pas faire mieux... le sage au-dessus de la mêlée..." Hélène Carrère d'Encausse, 2020 « Je rêverais d'un Poutine français » Eric Zemmour " On voit mal ce que les médias américano-européens croient nous faire avaler sur Poutine, dont il est évident qu'une large majorité de Russes le veulent pour Président, ce qui est loin d'être vrai de nos chefs d'Etat donneurs de leçons de démocratie, M.Macron en tête", Paul-Marie Couteaux 2018 "Vladimir Poutine est un tacticien géopolitique phénoménal" Marion Maréchal Le Pen, 2022 "Vladimir Poutine est aimé de son peuple. C'est émouvant à voir dès que l'on arrive en Russie. Ce n'est guère le cas d'Emmanuel Macron" Paul-Marie Couteaux, 2022.

À Lire Aussi

Petits extraits du « Dictionnaire des idées reçues poutinophiles » : abandon, anti-impérialisme, Crimée, Donbass, OTAN

Dialogue stratégique : Un impératif. « Il faut parler avec la Russie ». Même si chaque « reset » et chaque reprise du dialogue sont inévitablement suivis par de nouvelles manoeuvres expansionnistes du Kremlin. Ne pas hésiter à rajouter un peu de chantage géostratégique en expliquant que sinon, la Russie va se tourner vers la Chine. Omettre que depuis 2010, la Chine est déjà le premier partenaire économique et stratégique de la Russie et que la France n'a jamais sérieusement pesé dans les échanges économiques avec la Russie. « Face au totalitarisme islamique, (...) Il faut parler avec la Russie », François Filon, 2016 « Il faut parler avec la Russie même si nous n'avons pas les mêmes valeurs » Emmanuel Macron, 2017 « Au fur et à mesure, on voit la Russie se tourner vers la Chine (...) Il faut essayer de débrancher au maximum le danger que représente cette association » Marine Le Pen, 2022.

Oligarques : Tonner Contre. Saluer leur affaiblissement par Vladimir Poutine et leur mise au pas au service de la Russie toute entière. Sauf quand c'est Konstantin Malofeev (voir Malofeev), principal pourvoyeur d'argent russe pour l'extrême-droite européenne ou Vladimir Yakounine (voir Yakounine), contact d'Eric Zemmour avec le pouvoir russe. Oublier de dire que le système oligarchique est toujours en place en Russie et qu'il a à sa tête... Vladimir Poutine, dont la fortune est estimée par Bill Browder à 200 milliards de dollars. Si l'on vous reproche d'être stipendié par un oligarque, dire d'abord que c'est un ami (voir Malofeev) puis se plaindre de la cupidité des banques occidentales qui vous refusent des prêts pour vos projets et aventures politiques (voir Malofeev) « J'ai de l'admiration pour Vladimir Poutine parce qu'il réussit à mettre au pas les oligarques » Marine Le Pen " Les plus grands affairistes russes ont été priés de ne plus s'occuper de politique, apanage du Kremlin, et de se concentrer sur leurs affaires, sans oublier de "servir l'intérêt national russe", Frédéric Pons, ancien rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, 2015.

Souveraineté : Vaut uniquement pour la Russie et comprend également le droit d'envahir son voisin. Pour tout autre pays, en particulier ceux de l'ancienne URSS on parlera comme Brejnev de "souveraineté limitée" "Pour un monde multipolaire respectueux de la souveraineté des nations. La Russie, un grand pays avec lequel la France doit renouer" Nicolas Bay, 2017.

Démocratie : La Russie est une démocratie, pas encore pourrie par le libéralisme décadent. Sur le fond, nous ne faisons pas mieux. Ne pas hésiter à utiliser l'argument lors de l'assassinat d'un opposant politique comme Boris Nemtsov ou d'une journaliste intègre comme Anna Politovskaia. S'en servir aussi lors de la répression de manifestations d'opposition au régime et les comparer alors aux manifestations des Gilets jaunes en France (voir Gilets Jaunes). "La Russie n'est pas l'URSS, c'est un grand pays moderne et sûr, et une démocratie. Je ne suis pas sûre que la France, compte tenu de ce qui est en train de se passer avec le RN puisse donner des leçons de démocratie à la terre entière" Marine Le Pen "Vladimir Poutine est un chef d'État élu avec 63 % des suffrages, de manière démocratique. Et j'ai pu mesurer son immense popularité, que ce soit à Moscou ou en Crimée durant les jours passés là-bas" Philippe de Villiers, 2014 "A Moscou, j'ai été très impressionné par l'ordre, la propreté et le civisme des gens", Jean-Luc Mélenchon, 2018.

Extrait du « Dictionnaire des idées reçues poutinophiles » publié par Gaston Crémieux sur Twitter.

Pour retrouver le Thread original : cliquez ICI