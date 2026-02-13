POLITIQUE
Il s’écoule souvent un délai important entre la découverte d’une intrusion et la compréhension complète de son mécanisme.
DONNEES PERSONNELLES

13 février 2026

Petites nouvelles de la manière dont les autorités européennes sont incapables de garantir l’anonymat comme la sécurité des données d’identification

La Commission européenne a subi une cyberattaque sur sa plateforme de gestion des appareils mobiles utilisant le logiciel Ivanti. De nombreuses données ont été exposées, allant des noms et des numéros des employés aux potentiels accès à des informations personnelles plus sensibles mais sans impact avérés (à l’heure actuelle) sur les dispositifs.

Fabrice Epelboin

Union Européenne , données personnelles , Internet , anonymat , Commission européenne , Digital Identity Wallet

Tech & IA
Fabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.

