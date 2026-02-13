DONNEES PERSONNELLES
Petites nouvelles de la manière dont les autorités européennes sont incapables de garantir l’anonymat comme la sécurité des données d’identification
La Commission européenne a subi une cyberattaque sur sa plateforme de gestion des appareils mobiles utilisant le logiciel Ivanti. De nombreuses données ont été exposées, allant des noms et des numéros des employés aux potentiels accès à des informations personnelles plus sensibles mais sans impact avérés (à l’heure actuelle) sur les dispositifs.
A PROPOS DES AUTEURS
Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.
