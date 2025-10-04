Showgirls, glamour et héritage

Petite histoire pleine de bijoux et de cash de ces showgirls dont Taylor Swift s’inspire dans son nouvel album

Née dans le Paris en guerre de 1917 sous les plumes de Gaby Deslys, la showgirl incarne depuis un siècle l’alliance du spectacle, de la mode et de l’émancipation féminine. Des music-halls parisiens aux revues de Broadway, d’Hollywood à Las Vegas, elle a évolué sans jamais perdre son éclat. Aujourd’hui, des artistes comme Dita Von Teese, Pamela Anderson et Taylor Swift perpétuent cet héritage flamboyant — celui d’une femme libre, talentueuse et triomphante, symbole d’un siècle de glamour et de résilience.