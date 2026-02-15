ACETAMIPRIDE
15 février 2026
Pesticides et loi Duplomb : quand Julien Pain se prend les pieds dans le tapis de la science
Dans une publication consacrée à la loi Duplomb et à l’acétamipride, le journaliste Julien Pain a joué sur les ambiguïtés autour de la cancérogénicité des néonicotinoïdes. La controverse interroge la responsabilité journalistique dans le traitement des sujets scientifiques sensibles, à l’heure où pesticides, santé publique et principe de précaution cristallisent les tensions.
2 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Alexandre Baumann est auteur de sciences sociales et sur de nombreux autres sujets (Antéconcept, Agribashing, Danger des agrégats, Cancer militant).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Alexandre Baumann est auteur de sciences sociales et sur de nombreux autres sujets (Antéconcept, Agribashing, Danger des agrégats, Cancer militant).