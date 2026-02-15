ACETAMIPRIDE

15 février 2026

Pesticides et loi Duplomb : quand Julien Pain se prend les pieds dans le tapis de la science

Dans une publication consacrée à la loi Duplomb et à l’acétamipride, le journaliste Julien Pain a joué sur les ambiguïtés autour de la cancérogénicité des néonicotinoïdes. La controverse interroge la responsabilité journalistique dans le traitement des sujets scientifiques sensibles, à l’heure où pesticides, santé publique et principe de précaution cristallisent les tensions.