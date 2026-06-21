ATLANTIC-CULTURE
21 juin 2026
"Pessoa Since I’ve been me" de Robert Wilson : un voyage onirique et étrange
La pièce "Pessoa Since I’ve been me" de Robert Wilson est à découvrir au Théâtre de la Ville - Sarah Bernhardt.
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MOTS-CLESculture , culture tops , pièce de théâtre , théâtre , Robert Wilson , Pessoa Since I've been me , spectacle
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Pascal Verdeau est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Pascal Verdeau est chroniqueur pour Culture-Tops.
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