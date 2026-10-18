CARTHOGRAPHIE

Pendant des siècles, les migrations des oiseaux sont restées un mystère, et voilà pourquoi c’est en train de changer

Les progrès des technologies de suivi, les analyses génétiques et la participation de millions d’observateurs révolutionnent les connaissances scientifiques sur les migrations des oiseaux. Ces avancées permettent de mieux comprendre les extraordinaires parcours migratoires de près de 600 espèces d’oiseaux mais aussi d’identifier les menaces qui pèsent sur elles et les moyens de mieux les protéger.