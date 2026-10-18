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Des ibis chauves lors de leur migration dans la région de Besançon, dans l'est de la France, le 2 septembre 2026.
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CARTHOGRAPHIE

18 octobre 2026

Pendant des siècles, les migrations des oiseaux sont restées un mystère, et voilà pourquoi c’est en train de changer

Les progrès des technologies de suivi, les analyses génétiques et la participation de millions d’observateurs révolutionnent les connaissances scientifiques sur les migrations des oiseaux. Ces avancées permettent de mieux comprendre les extraordinaires parcours migratoires de près de 600 espèces d’oiseaux mais aussi d’identifier les menaces qui pèsent sur elles et les moyens de mieux les protéger.

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MOTS-CLES

espèces , oiseaux , oiseaux migrateurs , carte , monde , continent , science , scientifique , évolution , survie , nids

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Peter P. Marra

Peter P. Marra est doyen de « The Earth Commons », professeur de biologie et d’environnement à l'Université de Georgetown.

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Amy L. Scarpignato

Amy L. Scarpignato est spécialiste principale du rétablissement des espèces, au sein des programmes « Road to Recovery », « The Earth Commons », de l'Université de Georgetown.

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