Best-Of du 30 août au 5 septembre

Economie
Les salariés ne croient plus qu’un travail acharné leur permettent de garantir leur sécurité financière. (Image d'illustration)
© INA FASSBENDER / AFP
Craintes des Français

Pauvreté : voilà pourquoi la peur du lendemain ressentie par des millions de Français a des racines bien plus complexes que l’évolution de leurs revenus

Le dernier baromètre du Secours populaire confirme un malaise persistant : un tiers des Français redoute de basculer dans la précarité. Cette angoisse trouve ses racines dans une évolution plus profonde : explosion des dépenses contraintes, accès au logement devenu hors de portée, modèle de consommation anxiogène et sentiment d’un avenir bouché.

avec Cecilia García-PeñalosaetBertrand Martinot
author imageCecilia García-Peñalosa

Cecilia García-Peñalosa est directrice de recherche Cnrs à l’Ecole d’Economie d’Aix-Marseille (AMSE) et membre du Conseil d’Analyse Economique.

author imageBertrand Martinot

Bertrand Martinot est économiste et expert du marché du travail à l'institut Montaigne, ancien délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Auteur du rapport de l'institut Montaigne : "Les Français au travail : aller au-delà des idées reçues" publié en 2023. 

Pauvreté : voilà pourquoi la peur du lendemain ressentie par des millions de Français a des racines bien plus complexes que l’évolution de leurs revenus

Finance