Craintes des Français

Pauvreté : voilà pourquoi la peur du lendemain ressentie par des millions de Français a des racines bien plus complexes que l’évolution de leurs revenus

Le dernier baromètre du Secours populaire confirme un malaise persistant : un tiers des Français redoute de basculer dans la précarité. Cette angoisse trouve ses racines dans une évolution plus profonde : explosion des dépenses contraintes, accès au logement devenu hors de portée, modèle de consommation anxiogène et sentiment d’un avenir bouché.