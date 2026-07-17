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Parler plusieurs langues peut-il vraiment réduire le risque de démence ?

Le risque de démence augmente avec le vieillissement du cerveau. L'une des raisons en est que les connexions entre les cellules cérébrales s'affaiblissent au fil du temps. Les maladies cérébrales, telles que la maladie d'Alzheimer et les accidents vasculaires cérébraux (AVC), peuvent accélérer ce processus et conduire à terme à la démence, entraînant une perte des capacités mentales et de l'autonomie.