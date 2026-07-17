CONNEXIONS
17 juillet 2026
Parler plusieurs langues peut-il vraiment réduire le risque de démence ?
Le risque de démence augmente avec le vieillissement du cerveau. L'une des raisons en est que les connexions entre les cellules cérébrales s'affaiblissent au fil du temps. Les maladies cérébrales, telles que la maladie d'Alzheimer et les accidents vasculaires cérébraux (AVC), peuvent accélérer ce processus et conduire à terme à la démence, entraînant une perte des capacités mentales et de l'autonomie.
4 min de lecture
THEMATIQUESMode de vie
Eef Hogervorst est professeur de psychologie biologique et étudie les facteurs de risque et de protection de la démence tout au long de la vie dans le monde entier. Elle a supervisé de nombreux doctorants au Royaume-Uni et en Indonésie, où elle est également titulaire de plusieurs chaires.
Populaires
Eef Hogervorst est professeur de psychologie biologique et étudie les facteurs de risque et de protection de la démence tout au long de la vie dans le monde entier. Elle a supervisé de nombreux doctorants au Royaume-Uni et en Indonésie, où elle est également titulaire de plusieurs chaires.