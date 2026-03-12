ALLIANCES A LA CARTE
12 mars 2026
Parlement européen : voilà ce que ne comprennent pas ceux qui croient y déceler un laboratoire de l’union des droites
Au Parlement européen, le vote sur les retours de migrants confirme l’émergence d’une majorité alternative de droites sur certains sujets clés. Une dynamique qui bouscule les équilibres traditionnels de l’Union, sans pour autant sceller une véritable union durable des droites.
5 min de lecture
Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.
Populaires
Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.