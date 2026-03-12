POLITIQUE
ALLIANCES A LA CARTE

12 mars 2026

Parlement européen : voilà ce que ne comprennent pas ceux qui croient y déceler un laboratoire de l’union des droites

Au Parlement européen, le vote sur les retours de migrants confirme l’émergence d’une majorité alternative de droites sur certains sujets clés. Une dynamique qui bouscule les équilibres traditionnels de l’Union, sans pour autant sceller une véritable union durable des droites.

Photo of Christophe Bouillaud
Christophe Bouillaud Go to Christophe Bouillaud page

5 min de lecture

MOTS-CLES

Parlement européen , immigration , Manfred Weber , reconquête , Russie , droites européennes , migrants , Union européenne , géopolitique , alliances

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Christophe Bouillaud image
Christophe Bouillaud

Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.

