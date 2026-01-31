POLITIQUE
Union Européenne. (Image d'illustration)

©

Union Européenne. (Image d'illustration)

SOUVERAINETE, INNOVATION ET ILLUSION

31 janvier 2026

Paris et Berlin ont un plan intéressant pour sauver la Tech européenne… et un énorme angle mort

Créativité, talents, licornes : l’Europe ne part pas de rien dans la tech. Mais derrière les succès affichés, les failles structurelles demeurent profondes et persistantes.

Photo of Pierre Garello
Julien Pillot et Pierre Garello

A PROPOS DES AUTEURS
Julien Pillot image
Julien Pillot

Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau

Pierre Garello image
Pierre Garello

Président de l’IES-Europe, Pierre Garello est professeur d’économie à la Faculté d’Économie et de Gestion de l’Université d’Aix Marseille en France. Il a publié divers articles sur l’économie autrichienne, le droit et l’économie (en particulier le droit de la concurrence et le droit des contrats). Il est le rédacteur en chef du Journal des Économistes et des Études Humaines, une revue scientifique traitant de questions économiques, juridiques, philosophiques et politiques, dans la tradition de l’École libérale classique française.

