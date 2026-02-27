Paradoxe des troubles psychologiques : plus les problèmes de santé mentale sont graves plus ceux qui en souffrent sont confrontés à de l'hostilité

Le Dr Robin Bailey est maître de conférences en psychologie clinique à l'Université de Cambridge. Il a publié de nombreux articles universitaires et médiatiques. Il est un expert reconnu dans la compréhension et le traitement de l'anxiété liée à la santé par la thérapie métacognitive. Il pratique également la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) et la thérapie métacognitive.