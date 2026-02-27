HIERARCHIE DE LA COMPASSION
27 février 2026
Paradoxe des troubles psychologiques : plus les problèmes de santé mentale sont graves plus ceux qui en souffrent sont confrontés à de l'hostilité
Certaines affections mentales, comme l'anxiété, la dépression et le TDAH, sont désormais mieux acceptées socialement. On peut en parler plus facilement au travail, à la maison et en ligne, et souvent être accueilli avec compréhension. Ce changement est important. Il facilite la demande d'aide et rend plus difficile pour les employeurs et les institutions d'ignorer les problèmes de santé mentale.
Le Dr Robin Bailey est maître de conférences en psychologie clinique à l'Université de Cambridge. Il a publié de nombreux articles universitaires et médiatiques. Il est un expert reconnu dans la compréhension et le traitement de l'anxiété liée à la santé par la thérapie métacognitive. Il pratique également la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) et la thérapie métacognitive.
