Un homme et une femme passent devant une fresque représentant des drapeaux nationaux iraniens dans une rue de Téhéran, le 20 août 2024. (Image d'illustration)
© ATTA KENARE / AFP
FROM TEHRAN, WITH HATE
8 décembre 2025
Opération SpearSpecter : révélations sur la campagne de cyber harcèlement déployée par les Iraniens contre des chercheurs et journalistes occidentaux
Une nouvelle opération de cyberharcèlement aurait été lancée par les Gardiens de la Révolution islamique. D’une ampleur importante, elle ciblerait des journalistes et des chercheurs en Israël, en Europe et aux États-Unis.
7 min de lecture
D’origine iranienne, Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).
