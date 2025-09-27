Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 13 au 19 septembre

Nouveau mondeil y a 2 heures
L'intelligence Artificielle. (Image d'illustration) © KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP
Industrie lourde

Nvidia-OpenAI : l’IA entre dans l’ère du béton et des gigawatts

L’accord géant entre OpenAI et Nvidia, relayé par des data centers colossaux construits avec Oracle et SoftBank, fait basculer l’intelligence artificielle dans une nouvelle ère : celle du béton et des gigawatts. En quelques semaines, l’IA est passée du virtuel au matériel, avec des projets industriels qui redessinent déjà la carte mondiale des puissances. Entre promesses médicales, risques systémiques et course à la souveraineté énergétique, ce virage ouvre l’âge des usines cognitives.

avec Frédéric Gaven
author imageFrédéric Gaven

Frédéric Gaven est le fondateur du cabinet Nosphi Conseil, spécialisé en transformation digitale/IA.

